رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

حاول طباخ عقاب سيدة رفضت ممارسة الرذيلة معها فقام بضربها بعصا خشبية على رأسها ما أسفر عن مقتلها داخل شقته بمنطقة الوراق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمقتل سيدة بمنطقة الوراق، حيث أبلغ شخص بقيام شقيقه، 46 عامًا، طباخ، بالاتصال به هاتفيًا وطلب مساعدته في نقل والتخلص من جثمان سيدة مقتولة داخل شقته.

ضبطت قوات الشرطة المتهم، وبتفتيش إحدى غرف النوم، عُثر على جثمان سيدة في بداية حالة تحلل، مر على وفاتها ٣ أيام، ومصابة بآثار ضرب في منطقة الرأس.

وتبين من المعاينة أن المتهم وضع الجثة على الألواح الخشبية للسرير، وقام بتغطيتها بسجادة ولفها بقطعة قماش في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن هوية الضحية، حيث تبين أنها تدعى "أنغام م"، 36 عامًا، مقيمة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن الضحية تركت منزل والدتها منذ فترة طويلة (عام 2024)، ولم يتم تحرير محضر رسمي باختفائها في حينه.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول دوافع جريمته، مشيرًا إلى أنه تعرف على الضحية منذ حوالي شهرين عن طريق صديق مشترك، وأنها كانت تقيم معه في الشقة وتربطهما علاقة غير شرعية، فضلًا عن تعاطيهما للمواد المخدرة.

وأوضح المتهم أنه يوم الخميس الماضي، نشب خلاف بينهما بسبب رفضها ممارسة العلاقة المحرمة معه، فتطورت المشادة الكلامية إلى اعتداء بدني، حيث قام بضربها مستخدمًا "عصا خشبية"، مما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.