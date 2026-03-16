الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

شن الناقد الرياضي عصام شلتوت، هجوماً حاداً على الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة الترجي التونسي والأهلي .

وكتب عصام شلتوت عبر حسابه علي فيسبوك "بضربة جزاء وهمية وعهر وفجر تحكيمي من عيسى سي .. الأهلي يخسر من الترجي في تونس .. ومباراة العودة في القاهرة حياة أو موت .. أن شاء الله نصعد .. وإدارة الأهلي النوم في العسل".

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .