أسماء المقبولين .. استعلام تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025

خلال أيام قليلة، تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر ، وقد ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن طريقة الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر والأسماء الجديدة المنضمة حديثاً للمبادرة وتنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة، ويبدأون في الحصول على مساعدات تكافل وكرامة .

نستعرض لكم خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي ، ومعرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر وذلك أونلاين من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي .

الاستعلام عن تكافل وكرامة

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة

- الضغط على كلمة استعلام

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

كيف تعرف نتيجة تكافل وكرامة أونلاين ؟

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.

قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.

مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.

في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة .

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

- اختيار خدمة «تقديم شكوى أو تظلم».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على «إرسال» للحصول على رقم متابعة للشكوى لمتابعة الشكوى.

تقديم شكوى تكافل وكرامة

ويمكن تقديم شكوى مباشرة من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19680 للاستفسار، أو إرسال تظلم إلى الميل الاكتروني: «[email protected] »، أو زيارة أقرب وحدة اجتماعية لتقديم التظلم كتابيًا.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية: