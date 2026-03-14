وفاة مواطن بسبب سقوط لافتة إعلانية بشارع البحر في المحلة

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة مواطن في نهاية العقد الرابع من عمره إثر سقوط لافتة إعلانية كبري مما دفع المارة إلي تغطية جثمانه بأوراق الجرائد وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره بسبب سقوط لافتة إعلانية كبري بمنطقة البسينه بنطاق دائرة القسم .

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المدعو "م.ن" الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.