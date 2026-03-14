مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز
في ضوء توقعات الأرصاد بسقوط أمطار.. الإسكان ترفع درجات الاستعداد القصوى
أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية
تحركات مكثفة لفتح أسواق الخليج أمام الحاصلات الزراعية المصرية
استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك
بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال
وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر
الجيش الإيراني يستهدف استخبارات «أمان» ووحدات 8200 ومقاتلات
ثاني الضحايا.. وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ بطريق «طنطا ـ سبرباي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وفاة مواطن بسبب سقوط لافتة إعلانية بشارع البحر في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة مواطن في نهاية العقد الرابع من عمره إثر سقوط لافتة إعلانية كبري مما دفع المارة إلي تغطية جثمانه بأوراق الجرائد وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من عمره بسبب سقوط لافتة إعلانية كبري بمنطقة البسينه بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 


 انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المدعو "م.ن" الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

نقل الضحية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

رستم: برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تنفيذ رؤية مصر 2030”

جانب من الاجتماع

وزير الصناعة يبحث فرص توطين صناعة السيارات

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد