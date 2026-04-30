البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن البحرية الإسرائيلية باشرت عمليات اعتراض لسفن يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ“أسطول الصمود”، وذلك في محيط جزيرة كريت اليونانية، وسط أجواء من التوتر في المنطقة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن التحرك البحري الإسرائيلي جاء في إطار متابعة الأسطول الذي يضم عدة سفن مدنية، في حين لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي أو اليوناني بشأن طبيعة العملية أو تفاصيلها.

وأشارت التقارير إلى أن الحادثة وقعت في مياه شرق البحر المتوسط قرب السواحل اليونانية، دون ورود معلومات مؤكدة حول وقوع مواجهات أو أضرار.

ويأتي هذا التطور في سياق التوترات المستمرة في المنطقة البحرية، حيث تتابع أطراف عدة التحركات المرتبطة بالسفن المدنية والأنشطة البحرية ذات الطابع الإنساني أو الاحتجاجي.

ولا تزال المعلومات الأولية متضاربة، فيما يُنتظر صدور بيانات رسمية لتوضيح ملابسات ما جرى وتحديد طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت في الموقع.