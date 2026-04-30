ليست ضرورية.. أستاذ كبد يحذر من الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية

حذر الدكتور حسني فضل أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، من الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية، مؤكدًا أنها ليست ضرورية في حال كان النظام الغذائي متوازنًا وسليمًا.

وأوضح “حسني” خلال برنامج يحدث في مصر، أن كلمة “مكمل غذائي” تعني تعويض نقص غذائي معين في الجسم، وليس الاعتماد عليه كبديل للطعام الطبيعي، مشيرًا إلى أن سوء التغذية لا يعني فقط قلة الطعام، بل أيضًا تناول أطعمة غير متوازنة في عناصرها.

وأضاف أستاذ الكبد، أن النظام الغذائي الصحي يجب أن يضم عناصر متكاملة تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، إلى جانب الفيتامينات والمعادن، لافتًا إلى أن الاعتماد على أطعمة غير صحية مثل الوجبات السريعة قد يسبب خللًا غذائيًا.

وأكد أستاذ الكبد، أن الخضروات تلعب دورًا أساسيًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء، محذرًا من أن غيابها قد يؤدي إلى مشكلات مثل الإمساك.

وفيما يتعلق بالمكملات الغذائية، أوضح أن هناك تنظيمًا رقابيًا لها حاليًا، حيث تخضع لهيئة سلامة الغذاء أو تتحول إلى أدوية إذا تجاوزت جرعات معينة، مشددًا على أن الاستخدام العشوائي لها قد يكون ضارًا أكثر من كونه مفيدًا في بعض الحالات.

وختم بالتأكيد على أن الأساس الصحي يجب أن يكون الغذاء المتوازن، وليس الاعتماد على المكملات كحل دائم.