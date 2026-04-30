الأوقاف: ضوابط مشددة لسفر الأئمة للحج لضمان انتظام العمل

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، انه سيتم وضع ضوابط صارمة لسفر الأئمة لأداء فريضة الحج، حيث يشترط الحصول على موافقة رسمية مسبقة وإخطار الجهات المختصة قبل السفر، لضمان عدم تعطيل العمل الدعوي داخل المساجد.

وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا التنظيم يأتي بعد رصد حالات سفر دون تنسيق مسبق تسببت في ارتباك إداري، مشددًا على أن الإمام له دور دعوي ومسؤولية مجتمعية تتطلب الانضباط الكامل، خاصة في المواسم الدينية.

وأشار إلى أن الوزارة تطبق قانون الخدمة المدنية على الجميع دون استثناء، وأن أي مخالفة يتم التحقيق فيها، وقد تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية وفق اللوائح المنظمة، حفاظًا على استقرار العمل داخل المساجد.