سر اللقطة العالمية.. المصارع عبدالله حسونة يكشف كيف أبهر العالم؟

أكد عبد الله حسونة، بطل أفريقيا في المصارعة الرومانية، أن اللقطة التي انتشرت له بشكل واسع خلال مشاركته في بطولة أفريقيا المقامة في مصر، أمام منافس تونسي، جاءت نتيجة تدريب مكثف على التعامل مع أوضاع صعبة داخل النزال، خاصة “مسكة الوسط” التي تُعد من أخطر أوضاع المصارعة.

وأوضح “حسونة” خلال برنامج يحدث في مصر، أن هذا الوضع تحديدًا يُصعّب عملية الهروب بشكل كبير، وقد يبدو للمتابعين أن اللاعب في موقف استسلام، إلا أن الأمر يكون جزءًا من تكتيك فني داخل المواجهة، لافتًا إلى أنه تمكن من قلب الموقف لصالحه بفضل التدريب المتكرر والاستعداد الجيد.

وأشار بطل أفريقيا، إلى أن كثيرين اعتقدوا أنه فقد السيطرة على النزال، قبل أن ينجح في تنفيذ حركة مفاجئة حسمت النتيجة لصالحه، في أول مشاركة له بالبطولة، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للمصارعة إلى إعادة نشر اللقطة عبر منصاته الرسمية، بعد أن أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.