البابا تواضروس من ڤيينا: مصر فلتة الطبيعة والتاريخ

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تميز مصر، واصفا إياها بأنها «فلتة الطبيعة والتاريخ»، مشيرا إلى موقعها الفريد وتنوع حضاراتها الممتدة عبر العصور.

جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه سفير مصر بالنمسا السفير محمد نصر، بحضور عدد من السفراء والشخصيات العامة وأعضاء السفارة، حيث رحب السفير بقداسة البابا، مشيدا بوطنية الكنيسة القبطية وعراقة كرسي مارمرقس.

وتناول البابا في كلمته تراكم الحضارات المختلفة في مصر، إلى جانب حديثه عن نشأة الرهبنة والأديرة، ورحلة العائلة المقدسة، مختتما بدعوة الحضور لزيارة مصر والكنيسة القبطية.

وحضر الحفل الأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، وعدد من الآباء الكهنة وأراخنة النمسا.