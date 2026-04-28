البابا تواضروس يصل إلى ڤيينا في ثاني محطات جولته الخارجية

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا، في ثاني محطات جولته الخارجية التي بدأها بزيارة تركيا، وذلك ضمن جولة رعوية ورسمية تشمل عددًا من الدول الأوروبية.

استقبال رسمي ودبلوماسي في ڤيينا

وكان فى استقبال البابا لدى وصوله محمد نصر سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، إلى جانب القنصل المصري المستشار محمد البحيري، في مشهد يعكس أهمية الزيارة على المستويين الكنسي والدبلوماسي.

كما كان في استقبال قداسة البابا نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا وعدد من الآباء الكهنة. وتوجه قداسته إلى دير القديس الأنبا انبا أنطونيوس في أوبرزيبنبرون واستقبله مجمع رهبان الدير.

تأتي زيارة النمسا ضمن جولة خارجية للبابا تواضروس تستمر لأكثر من أسبوعين، وتشمل عدة دول أوروبية، عقب انتهاء زيارته الأولى إلى تركيا، في إطار تعزيز العلاقات الكنسية وخدمة أبناء الكنيسة في الخارج.