السفير المصري بڤيينا يقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس | صور

أقيم مساء اليوم، حفل عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دعا إليه سفير مصر بالنمسا السفير محمد نصر.

ووجه السفير المصري الدعوة للعديد من سفراء الدول فى النمسا إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء السفارة المصرية.

وألقى السفير كلمة رحب فيها بقداسة البابا وتحدث عن وطنيته وعن عراقة كرسي مارمرقس، وجذور الكنيسة القبطية ووطنيتها.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِّبًا بالحضور، وتحدث عن مصر لافتًا إلى أنها فلته الطبيعة والتاريخ، وتميزها بشكلها المربع، وأن ضلعين من هذا المربع، على المياه وضلعين على صحراء.

كما تناول بالحديث تراكم الحضارات الفرعونية، والمسيحية، والإسلامية، والعربية، والإفريقية، والمتوسطية، والرومانية واليونانية.

ثم تحدث عن الأديرة ونشاة الرهبنة في مصر وعن رحلة العائلة المقدسة لمصر وأخيرًا دعى الحضور جميعًا لزيارة مصر والكنيسة القبطية.

حضر الحفل صاحبا النيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا والأنبا مارك اسقف باريس وشمالي فرنسا وعدد من الآباء الكهنة ومن أراخنة النمسا.