في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب داخل الزراعات بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، علي جثة شاب داخل الزرعات بمركز ملوي في ظروف غامضة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن العثور علي جثة شاب داخل إحدى الزراعات بمركز ملوي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين أن الجثمان لشاب يدعي «محمود. م. ن » 33 سنه مقيم بمدينة ملوي، وتم نقله الي مشرحة المستشفي التخصصي للعرض علي الطبيب الشرعي.

وقام فريق البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، مع الاستماع لأقوال الشهود من الأهالي بمحيط مسرح الجريمة، واهلية الشاب وتفريغ الكاميرات لتحديد والتوصل الي الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.