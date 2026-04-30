الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعدادات مكثفة لبدء صرف معاشات مايو.. غدا

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات النهائية لموعد صرف معاشات شهر مايو 2026 المقرر لها غدا الجمعة  لـ 11.5 مليون مستحق .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قد أعلنت فى بيان رسمي  أنها أطلقت منظومة التحول الرقمي الجديدة بدءًا من 24 فبراير 2026، عقب الانتهاء من الاختبارات الفنية وتدريب العاملين، إلى جانب تشغيل تجريبي استمر نحو عام ونصف، تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

وأشارت إلى أن مثل هذه الأنظمة الضخمة قد تواجه بعض التحديات في المراحل الأولى، خاصة مع كِبر حجم البيانات وعدد المتعاملين، مؤكدة العمل على مدار الساعة لتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد أعطال بالمنظومة، إلا أن هناك بطئًا نسبيًا في أداء بعض الخدمات، وهو ما يتم التعامل معه حاليًا بالتنسيق مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات، لضمان سرعة حل المشكلة. وشددت على انتظام صرف المعاشات، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، مع استمرار الصرف بشكل طبيعي في مايو.

حالات استحقاق المعاش الجديدة

وفيما يتعلق بحالات استحقاق المعاش الجديدة، أوضحت الهيئة أنه سيتم صرف المستحقات والمكافآت تباعًا بدءًا من الأسبوع المقبل، مع إخطار المستحقين عبر رسائل نصية على هواتفهم.

وأكدت الهيئة أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية، من خلال إتاحة الحصول على الخدمة من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي للملف، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة، والحد من التلاعب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، حيث يتم صرف المعاشات شهريًا من خلال عدة منافذ تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.

كما تتيح الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات من خلال موقعها الرسمي، باستخدام الرقم القومي، لمعرفة قيمة المعاش وموعد الصرف.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة، على أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وتصرف المعاشات ل 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

كما يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم منظومة التأمينات في مصر، ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا للشروط المحددة في القانون.

