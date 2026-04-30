ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

رنا عصمت

رغم أن الماتشا تُعرف بفوائدها الصحية وخصائصها المنشطة، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض المشكلات الصحية، مثل:

1- تفاعلات تحسسية شديدة:

قد تسبب الماتشا، مثل أي مادة غذائية أخرى، رد فعل تحسسي شديد لدى بعض الأشخاص. وتشمل الأعراض المحتملة:

-صعوبة في التنفس.

-حكة.

-طفح جلدى.

2- زيادة خطر سرطان المريء:

شرب الشاي الساخن جدًا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ سرطان المرئ، وهو الأنبوب الذي يصل الحلق بالمعدة.

 ومن الأعراض التي قد تظهر:

-صعوبة البلع.

-السعال.

-حرقة المعدة.

-بحة الصوت.

3- ارتفاع ضغط الدم:

قد يؤدي الإفراط في تناول الشاى الاخضر، بما في ذلك الماتشا، إلى رفع ضغط الدم، ما قد يزيد مع الوقت خطر الإصابة بمضاعفات مثل:

-النوبات القلبية.

-السكتات الدماغية.

4- مشكلات في الكبد:

تناول كميات كبيرة جدًا من الماتشا، خاصةً المرتبطة بجرعات مرتفعة من مركب EGCG، قد يرفع خطر مشكلات الكبد. ومن الأعراض المحتملة:

-ألم أعلى الجانب الأيمن من البطن.

-بول داكن.

-اليرقان(اصفرار الجلد أو العينين).

5- تقليل امتصاص الحديد:

الإفراط في الماتشا قد يقلل امتصاص الحديد بسبب مركبات الكاتيكين الموجودة بها، ما قد يمثل مشكلة خاصة لمن يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا.

المصدر هيلثى لاين

