ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

رغم أن الماتشا تُعرف بفوائدها الصحية وخصائصها المنشطة، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض المشكلات الصحية، مثل:
1- تفاعلات تحسسية شديدة:
قد تسبب الماتشا، مثل أي مادة غذائية أخرى، رد فعل تحسسي شديد لدى بعض الأشخاص. وتشمل الأعراض المحتملة:
-صعوبة في التنفس.
-حكة.
-طفح جلدى.
2- زيادة خطر سرطان المريء:
شرب الشاي الساخن جدًا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ سرطان المرئ، وهو الأنبوب الذي يصل الحلق بالمعدة.
ومن الأعراض التي قد تظهر:
-صعوبة البلع.
-السعال.
-حرقة المعدة.
-بحة الصوت.
3- ارتفاع ضغط الدم:
قد يؤدي الإفراط في تناول الشاى الاخضر، بما في ذلك الماتشا، إلى رفع ضغط الدم، ما قد يزيد مع الوقت خطر الإصابة بمضاعفات مثل:
-النوبات القلبية.
-السكتات الدماغية.
4- مشكلات في الكبد:
تناول كميات كبيرة جدًا من الماتشا، خاصةً المرتبطة بجرعات مرتفعة من مركب EGCG، قد يرفع خطر مشكلات الكبد. ومن الأعراض المحتملة:
-ألم أعلى الجانب الأيمن من البطن.
-بول داكن.
-اليرقان(اصفرار الجلد أو العينين).
5- تقليل امتصاص الحديد:
الإفراط في الماتشا قد يقلل امتصاص الحديد بسبب مركبات الكاتيكين الموجودة بها، ما قد يمثل مشكلة خاصة لمن يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا.
المصدر هيلثى لاين