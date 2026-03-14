الغيابات والصيام.. تحديات تؤرق الزمالك أمام أوتوهو في الكونفدرالية| فيديو

في مواجهة فريق أوتوهو الكونغولي اليوم السبت، يواجه نادي الزمالك العديد من التحديات، أهمها غياب 8 لاعبين مؤثرين في صفوف الفريق، مثل الونش وسيف فاروق جعفر وعواد، مما يضع عبئًا إضافيًا على اللاعبين المتاحين.

كما أن الفريق سيخوض المباراة في ظروف صعبة بسبب الصيام في نهار رمضان، بالإضافة إلى اللعب على ملعب نجيل صناعي غير معتاد عليه.

رحلة طويلة وأجواء صعبة

الزمالك وصل إلى الكونغو بعد رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 7 ساعات، رغم توفر طائرة خاصة، مما يزيد من صعوبة المباراة.

هذه الظروف الجغرافية والفنية ستكون عامل ضغط على الفريق، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية رغم التحديات المحيطة.

المباراة وتحليل الناقد الرياضي محمد عصام

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن المباراة ستكون صعبة رغم أن مستوى الخصم ليس قويًا.

و أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الظروف المحيطة بالمباراة، مثل غياب اللاعبين المؤثرين والصيام في رمضان، وهو ما قد يؤثر على أداء الفريق.

تركيز على استقرار التشكيل الأساسي

يتوقع عصام أن يمنح الاستقرار في التشكيل الأساسي فرصة للزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف أن المدرب سيكون مطالبًا بتوظيف اللاعبين المتاحين بشكل جيد لضمان الأداء الأمثل تحت هذه الظروف الاستثنائية.