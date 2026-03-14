الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل ساعات من اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي بربع نهائي الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة اليوم السبت أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لوضع قدم في الدور نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

مواجهة الذهاب خارج الديار

يحل الزمالك ضيفًا على بطل الكونغو برازافيل في المباراة التي تقام على ملعب ألفونس ماسامبا بالعاصمة الكونغولية برازافيل، حيث يأمل الجهاز الفني للفريق في الخروج بنتيجة إيجابية خارج الأرض تسهل من مهمة الفريق قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويدرك الجهاز الفني أن مباريات الأدوار الإقصائية في البطولات الإفريقية غالبًا ما تتسم بالقوة والندية، خاصة عندما تقام خارج الديار، وهو ما يفرض على اللاعبين التعامل بحذر وتركيز كبير طوال دقائق اللقاء.

مشوار الزمالك في البطولة

وكان الزمالك قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته في دور المجموعات، والتي ضمت كلًا من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وقدم الفريق الأبيض خلال مرحلة المجموعات مستويات قوية، حيث نجح في فرض سيطرته على معظم المباريات، محققًا نتائج إيجابية مكنته من التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا مجموعته.

أهمية المباراة للفريق الأبيض

تمثل مواجهة اليوم خطوة حاسمة في مشوار الزمالك بالبطولة، إذ يسعى الفريق لتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنتيجة إيجابية من برازافيل، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة.

ويراهن الجهاز الفني على خبرة لاعبي الفريق في البطولات الإفريقية، مع السعي للحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، لتجنب مفاجآت الفريق المضيف الذي يسعى بدوره لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وأوتوهو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تُنقل عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع تغطية خاصة للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

نادي الزمالك أوتوهو الكونغولي أوتوهو بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفيدرالية كأس الكونفيدرالية الأفريقية كأس الكونفيدرالية

