5 أزمات تضغط على الزمالك قبل مباراة أوتوهو الكونغولي في الكونفيدرالية

يخوض نادي الزمالك اختبارا قويا عندما يحل ضيفا على فريق أوتوهو الكونغولي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في مواجهة تقام على ملعب استاد ألفونس ماسامبا بمدينة برازافيل.

ويسعى الزمالك للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة لتسهيل مهمته في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي إلا أن الفريق يدخل اللقاء في ظل مجموعة من التحديات الصعبة التي قد تؤثر على مساره في المواجهة.

1- ضغوط نفسية بعد خسارة إنبي

يدخل الزمالك المباراة وهو متأثر نسبيًا بالخسارة الأخيرة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز وهي نتيجة تركت أثرًا نفسيًا على اللاعبين بعد فقدان ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب خاصة مع مطاردة بيراميدز على صدارة الترتيب.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على استعادة التركيز الذهني للاعبين سريعًا من أجل دخول المواجهة الأفريقية بأفضل حالة ممكنة.

2- الأرض والجمهور في برازافيل

يمثل اللعب خارج الديار أحد أبرز التحديات التي تنتظر الزمالك خاصة في ظل الأجواء الأفريقية الصعبة والحضور الجماهيري المتوقع لفريق أوتوهو.

وغالبًا ما تشكل هذه الظروف ضغطًا إضافيًا على الضيوف سواء من حيث الأجواء داخل الملعب أو التأثير النفسي على اللاعبين والتحكيم.

3- نقص الخبرة القارية

يعاني عدد من لاعبي الزمالك الحاليين من قلة الخبرة في الأدوار الإقصائية بالبطولات الأفريقية رغم نجاح الفريق في عبور مرحلة المجموعات.

فالمواجهات الإقصائية في القارة السمراء تختلف في طبيعتها التكتيكية والبدنية وتحتاج إلى خبرات كبيرة في إدارة تفاصيل المباراة وهو ما قد يمثل تحديًا لبعض الصفقات الجديدة التي لم تخض تجارب كثيرة في البطولات القارية.

4- الصيام والطقس واللعب نهارًا

تقام المباراة في توقيت نهاري وفي أجواء تصل حرارتها إلى نحو 30 درجة مئوية وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء على لاعبي الزمالك الذين يخوضون المباراة وهم صائمون خلال شهر رمضان.

هذه الظروف دفعت الجهاز الفني للتفكير في إدارة الجهد البدني بشكل مختلف من خلال تقليل الركض بالكرة والاعتماد على التمرير السريع للحفاظ على طاقة اللاعبين.

5- حسابات تكتيكية حذرة

تشير التوقعات إلى أن الزمالك سيدخل المباراة بأسلوب متوازن يعتمد على التنظيم الدفاعي واللعب بحذر لتجنب اندفاع أصحاب الأرض في بداية اللقاء.

وسيكون الهدف الأساسي للفريق هو الخروج بنتيجة إيجابية حتى وإن كان التعادل قبل حسم بطاقة التأهل في لقاء الإياب بالقاهرة.