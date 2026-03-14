سفيرة مصر في الكونغو: بعثة نادي الزمالك وصلت وتستعد لمباراة أوتوهو

أكدت سفيرة مصر في الكونغو، إيمان ياقوت، في تصريحاتها لبرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، أن بعثة الفريق وصلت إلى الكونغو فجر الجمعة، وتم استقرارها بالكامل في فندق الإقامة دون أي مشاكل.

وأوضحت السفيرة أن الترتيبات الخاصة بتأمين البعثة تمت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية الكونغولية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد.

وأضافت سفيرة مصر في الكونغو أن الفريق أجرى أولى تدريباته على ملعب المباراة المقرر إقامتها فيه غدًا عند الساعة 2 ظهرًا، مؤكدة أن الأجواء مستقرة وأن الأمور تسير بشكل طيب.

وحول الفريق المنافس، قالت ياقوت إن نادي أوتوهو ليس جماهيريًا لكنه معروف في الكونغو، معربة عن أملها في تحقيق الزمالك نتيجة إيجابية. كما أشارت إلى أن حضور الجالية المصرية قليل لكنه حريص على دعم الفريق.

وأوضحت السفيرة أن مباريات الدوري المحلي تبدأ عادة في فترة مبكرة لتجنب أوقات الليل، وأن الطقس في الفترة الحالية يشهد حرارة بسيطة ورطوبة، إلا أن الظروف مناسبة لإقامة المباراة