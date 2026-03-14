قبل مواجهة أوتوهو.. ميدو يكشف تشكيل الزمالك الأفضل ومركز شحاتة

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن أفضل تشكيل لنادي الزمالك وتمركز اللاعبين في الثلث الهجومي.

وعلق أحمد حسام ميدو عبر حسابه على إكس: "‏اللغط القائم على مركز شحاته الرئيسي لغط صحي يوضح ان افضل شئ في كرة القدم هو الاختلاف في وجهات النظر!! في رأيي شحاتة لاعيب نمره ٦ في ٢ لاعيبة على الدايرة لانه لما بيلعب في ٣ بيطلع بره قلب الملعب كتير وبيعري قلب الدفاع ولما بيلعب ٨ في ٣ فقير جدا في قراراته في الثلث الهجومي لازم ⁧‫الزمالك‬⁩ يلعب ٤٢٣١ الماتشات اللي جايه بشحاته وعبد الله على الدايرة وقدامهم ادم كايد ١٠ ⁧‫الدوري المصري".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة اليوم السبت، أمام نظيره أوتوهو، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو والقناة الناقلة

تبدأ مباراة الزمالك وأوتوهو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت السعودية. وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1، التي ستوافي الجماهير بتغطية كاملة للمواجهة.

مواجهة الذهاب خارج الديار

يحل الزمالك ضيفًا على فريق أوتوهو، بطل الكونغو برازفيل، على ملعب ألفونس ماسامبا بالعاصمة الكونغولية برازفيل. ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي.

مشوار الزمالك في البطولة

تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته التي ضمت فرق المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز، وزيسكو الزامبي. وشهدت البطولة أداءً مميزًا للفريق الأبيض، الذي تمكن من فرض سيطرته على معظم مباريات دور المجموعات، محققًا النتائج التي أهلته للمواجهة الحالية.