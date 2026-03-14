بإطلالة رومانسية.. وليد سليمان في أحدث ظهور رفقة زوجته

شارك وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة جديدة في أحدث ظهور رفقة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر وليد سليمان في إطلالة رومانسية مع زوجته بأجواء رمضان، وكتب: “جاور من يهون عليك الدنيا لا من تهون عليه”.

وكان قد وجّه وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق رسالة لحسام عاشور بمناسبة عيد ميلاده، ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب وليد سليمان عبر الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا أسطورة عقبال مليون سنة”.

من جانب اخر، خاض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء الجمعة على الملعب الفرعي لإستاد رادس، ضمن استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة: الأهلي ضد الترجي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الجهاز الفني للفريق في استثمار التدريبات المكثفة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل مباراة الإياب.