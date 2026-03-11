وليد سليمان يُهنئ أفشة بعيد ميلاده .. ماذا قال؟

حرص وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق، على تهنئة محمد مجدي أفشة لاعب الاتحاد السكندري بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب وليد سليمان عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة”.

واحتفل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار للاتحاد السكندري ، الجمعة الماضية ، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 5 مارس لعام 1996، ونجح فى صناعة تاريخ لا ينسى فى القلعة الحمراء.

وخرج محمد مجدى أفشة، من صفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الاخير باحثاً عن فرصة المشاركة بإستمرار ليخرج معاراً للإتحاد السكندري لإنقاذ زعيم الثغر من دوامة الهبوط وبالفعل شارك فى 5 مباريات سجل هدفاً وصنع أخر وأصبح أحد الاوراق الرابحة فى صفوف الاتحاد الذى إقترب من وداع منطقة الخطر.