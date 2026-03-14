بعد تراجع الأهلي في الدوري.. كواليس جلسة سيد عبد الحفيظ وتوروب

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، تفاصيل الجلسة بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير الفني ييس توروب بعد اخفاقات الأهلي خلال الفترة الماضية في الدوري الممتاز.

وقالت ريهام حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر ملعب ON: “فيه أخبار تم تداولها طبعًا عن إن المدير الفني قال لهم إن هو ما عندوش أي مشكلة إنه يمشي ويتنازل عن جزء من الشرط الجزائي بتاعه قبل مباراة الترجي التونسي، والحقيقة إن موضوع الشرط الجزائي أو رحيل المدير الفني محصلش نهائي، محصلش أي تناول لرحيل المدير الفني، ولا هو عرض إنه يتنازل عن الشرط الجزائي أو إنه يمشي قبل الترجي أو الكلام ده كله".

وتابعت: “الجلسة كانت من عشرين دقيقة لنص ساعة تقريبًا، اتكلموا شوية عن الإخفاقات الفنية خلال المباريات الأخيرة ومباراة طلائع الجيش طبعًا اللي كانت نتيجتها سبب كل اللي بيحصل ده في الوقت الحالي”.

وأضافت: “بعدها كان في حديث من أستاذ ياسين منصور للمدير الفني عن إيه اللي ممكن النادي الأهلي يقدر يوفره له خلال الفترة الجاية لدعم المدير الفني أو احتياجاته علشان تحسين النتائج وإن الفرقة ترجع زي الفترة اللي كانت في بداية المدير الفني”.

وأوضحت: “المدير الفني أكد إنه مش محتاج أي حاجة خلال الفترة الجاية غير الاستقرار، وإن ما يتمش التدخل خلال الفترة الجاية عنده خالص، وإنه هيقدر يسيطر على فرقته ويرجع بالأداء مرة تانية خلال الفترة الجاية مع اللاعبين”.

واستطردت: “في حاجة كمان ناس اتكلمت فيها عن إضافة ناس للجهاز الفني سواء من محللين أداء أو مساعدين أو مدربين خلال الفترة الجاية. لا كابتن سيد عبد الحفيظ ولا أستاذ ياسين منصور عرضوا القصة على المدير الفني أو ناقشوها معاه، ولا هو طلب منهم إضافة أي عناصر جديدة خلال الفترة الجاية”.

واختتمت: “المدير الفني قبل فترة الانتقالات كان عايز صفقتين بس كان عايز مدافع بنفس طريقة لعب محمد عبد المنعم ويعرف يعمل بيلد أب ومهاجم سوبر. وبالعكس هو كان طالب كمان إن لو مش هيجي مهاجم سوبر يبقى ميمشيش جراديشار ويكمل.لكن كان فيه تأكيد إن جراديشار كده كده ماشي وهيجي حد تاني. ولو ما كانش فيه دعم بلعيبة سوبر في المركزين دول فهو مش محتاج أي تدعيمات خالص خلال يناير”.