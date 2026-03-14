اليوم.. مؤتمر صحفي مرتقب لمباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

يعقد اليوم السبت مؤتمر صحفي هام قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

المؤتمر سيقام في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس، داخل القاعة المخصصة للمؤتمرات الصحفية بالملعب الأولمبي “حمادي العقربي” في رادس، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

حضور الجهاز الفني والقائد

من المقرر أن يحضر المؤتمر ييس توروب، المدير الفني للأهلي، إلى جانب كابتن الفريق، للحديث عن الاستعدادات الفنية للمباراة. سيستعرض الجهاز الفني خلال المؤتمر رؤيته للقاء، ويجيب على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة المتعلقة بالخطة التكتيكية والجاهزية البدنية للفريق، بالإضافة إلى التعليق على تطلعات النادي لتحقيق الفوز على الترجي في عقر داره.

وصول بعثة الأهلي إلى تونس

وكانت بعثة النادي الأهلي قد وصلت إلى العاصمة التونسية مساء أمس الجمعة، برئاسة سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن تنظيم الرحلة والإشراف على تجهيزات الفريق. وقد خضعت البعثة لبرنامج محدد استعدادًا للمباراة، شمل الراحة، والفحص الطبي، إلى جانب متابعة تحركات اللاعبين وتقييم حالتهم البدنية قبل المواجهة.





استعدادات الأهلي والتركيز على اللقاء



يأتي المؤتمر الصحفي في وقت حاسم، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الجوانب التكتيكية والفنية التي ستلعب دورًا أساسيًا في مواجهة الترجي، خصوصًا أن اللقاء سيكون حاسمًا في مسيرة الفريق بدوري أبطال إفريقيا. كما سيتيح المؤتمر الفرصة للاعبين والجهاز الفني للتواصل مع الإعلام والرد على كافة الاستفسارات حول الاستراتيجية، وتحقيق أفضل أداء يضمن الفوز والنقاط المهمة خارج ملعبهم



