مقترحات بإعادة هيكلة داخل الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش بالدوري

أثارت خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز حالة من الجدل داخل أروقة القلعة الحمراء، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية إجراء تغييرات إدارية وفنية خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة ترتيب الأوراق وتعزيز منظومة العمل داخل النادي.

وكشفت مصادر مطلعة أن هناك عدة مقترحات مطروحة داخل إدارة الأهلي لإعادة هيكلة بعض المناصب، في إطار السعي لتطوير الأداء الإداري والفني، خاصة بعد النتائج الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول شكل المرحلة القادمة داخل النادي.

زكريا ناصف

ومن بين أبرز المقترحات المطروحة تعيين زكريا ناصف في منصب المدير الرياضي للنادي، ليحل محل محمد يوسف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة الفنية وتطوير آليات العمل الخاصة بملف كرة القدم.

ضياء السيد

كما يبرز اسم ضياء السيد كأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة قطاع الناشئين داخل النادي، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وتطوير المواهب الشابة تمهيدًا لتصعيدها إلى الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

وليد سليمان

وفي السياق ذاته، طُرح مقترح بتعيين وليد سليمان في منصب مساعد مدير الكرة، مستفيدين من خبراته الكبيرة داخل الفريق وشخصيته القيادية التي اكتسبها خلال سنوات طويلة قضاها لاعبًا في صفوف الأهلي.

عصام سراج الدين

كما يتردد اسم عصام سراج الدين بقوة لتولي منصب مدير التعاقدات داخل النادي، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعاقدات وإدارة سوق الانتقالات بشكل أكثر احترافية خلال الفترات المقبلة.

مجدي طلبة

وفي إطار تطوير ملف اكتشاف المواهب، يبرز اسم مجدي طلبة كأحد المرشحين للعمل ضمن منظومة الاسكاوتنج داخل النادي، بما يساهم في توسيع دائرة البحث عن اللاعبين المميزين محليًا وخارجيًا.

عادل مصطفى

كما أشارت المقترحات إلى إمكانية رحيل عادل مصطفى عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، مع طرح اسمين لخلافته هما رضا شحاتة وسامي قمصان، حيث يدرس مسؤولو النادي المفاضلة بينهما في حال اتخاذ قرار التغيير.

سعد سمير وأيمن أشرف

وفي السياق ذاته، ترددت أنباء عن إمكانية الاستعانة بعدد من نجوم الأهلي السابقين للعمل داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، ومن بينهم سعد سمير وأيمن أشرف، في إطار توجه للاستفادة من خبرات أبناء النادي في دعم المنظومة الإدارية والفنية.