مجدي عبد الغني: سيد عبد الحفيظ مش سوبر مان ومش هينجح في مجلس الأهلي

قال مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادى الاهلى لن ينجح فى إدارة ملف الكرة بالقلعة الحمراء لو تم تكليفه بهذه المهمة.

وقال مجدى عبد الغنى الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": "سيد عبد الحفيظ مش سوبر مان ومش هينجح في إدارة ملف الكرة..مش شرط يعنى".

وتابع البلدوزر: ممكن يكون سيد نجح في منصب مدير الكرة مش عشان هو شاطر قوي قد ما عشان الظروف اللي حواليه ساعدته على النجاح.

