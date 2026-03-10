محمد عبد الوهاب : سيد عبد الحفيظ مكانه الإدارة الفنية وليس مجلس الأهلي

انتقد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، وجود سيد عبد الحفيظ ضمن مجلس إدارة الأهلي، مؤكدًا أن دوره الحقيقي يجب أن يكون في الجانب الفني والإداري المتعلق بكرة القدم.

وقال عبد الوهاب إن وجود عبد الحفيظ في مجلس الإدارة لم يضف جديدًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن خبراته الكبيرة في مجال كرة القدم كان من الأفضل استثمارها في منصب مدير رياضي أو مدير للكرة داخل النادي.

وأوضح عضو مجلس الأهلي الأسبق أن عبد الحفيظ يمتلك خبرات كبيرة في إدارة ملف كرة القدم، وهو ما يجعله مناسبًا أكثر للعمل داخل المنظومة الفنية للفريق الأول بدلًا من التواجد في مجلس الإدارة.

وأضاف أن النادي الأهلي يمتلك منظومة إدارية قوية، لكن الاستفادة من الخبرات المتخصصة في أماكنها المناسبة قد تسهم بشكل أكبر في تطوير العمل داخل قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد الوهاب أن الأدوار داخل الأندية الكبرى يجب أن تكون محددة بوضوح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من خبرات الشخصيات التي تمتلك تاريخًا طويلًا داخل القلعة الحمراء.

