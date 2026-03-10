موعد سفر الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

حدد النادي الأهلي ظهر الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتطير البعثة على متن طائرة خاصة، ويترأسها سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة.

وقررت إدارة النادي الأهلي، توقيع غرامات مالية على اللاعبين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في ختام مشوار الفريق في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

‎وتعرض الأهلي لخسارة أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

‎بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .