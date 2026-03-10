قرار عاجل في الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

قررت إدارة النادي الأهلي، توقيع غرامات مالية على اللاعبين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في ختام مشوار الفريق في الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك: "وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق، بسبب سوء الأداء والنتيجة، وسيتم ابلاغ اللاعبين بالغرامة قبل مران اليوم ".

وتعرض الأهلي لخسارة أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين امس على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .