سيف زاهر يطرح سؤالا هاما لجماهير الكرة عن بطولة الدري.. ماذا قال؟

طرح الإعلامي سيف زاهر سؤالا لجماهير كرة القدم بشأن بطولة الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر :من الأقرب لحصد بطولة الدوري المصري هذا الموسم؟

علي الجانب الاخر يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي غدا في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة صدارة جدول الترتيب.

وخسر الأهلي مواجهته أمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم ضمن منافسات الدوري، ليتعرض الفريق لتعثر جديد في صراع الصدارة

وفي المقابل، نجح بيراميدز في تحقيق انتصار مهم على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.