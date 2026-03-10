محمد عبد الوهاب: من أمن العقاب أساء الأدب في الأهلى

علق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق ، على واقعة تغريم المغربى أشرف بن شرقى لاعب الاهلى بسبب الاعتراض وتجاهل توقيع عقوبة على زيزو بقرار من وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"لو الواقعة دى حصلت فعلا في الاهلى يبقى عليه العوض وربنا يستر ، مش دا الاهلى على فكرة ولو ثابت البطل عايش مكنش الناس دي كملت في التتش".

ويضيف عضو مجلس الاهلى الأسبق:"من أمن العقاب اساء الادب ، وعقليات اللاعيبة اختلفت تماما واللى بيحصل في أوضة اللبس من تراخى بيظهر في الملعب عالطول".

وتابع :" بقول لجمهور الاهلى دا وقت الشدة ومش عايزين طبطبة على حد"

