زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد عبد الوهاب : اللاعيبة بتاخد الأهلى ترانزيت والدليل وسام أبو علي

ياسمين تيسير

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق أن بعض اللاعبين يتعاملون مع المارد الأحمر حالياً على كونه محطة للانتقال لنادى آخر.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"وسام أبو على أفضل صفقة جت الأهلى في السنين اللى فاتت ومع ذلك ماشى وكان واضح انه خد الأهلى ترانزيت ، الأهلى أعظم نادي في الكون مش ترانزيت ولا محطة".

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق:" المؤسف أن في نجوم تانى دلوقتى  في الفرقة بيتعاملوا مع الأهلى انه محطة ولازم يمشوا".

وتابع محمد عبد الوهاب :"مفيش لاعب في مصر يستاهل 100 مليون جنيه ، ولا نص المبلغ دا".

محمد عادل إمام
طريقة عمل مندي الدجاج
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

