محمد عبد الوهاب : اللاعيبة بتاخد الأهلى ترانزيت والدليل وسام أبو علي

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق أن بعض اللاعبين يتعاملون مع المارد الأحمر حالياً على كونه محطة للانتقال لنادى آخر.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"وسام أبو على أفضل صفقة جت الأهلى في السنين اللى فاتت ومع ذلك ماشى وكان واضح انه خد الأهلى ترانزيت ، الأهلى أعظم نادي في الكون مش ترانزيت ولا محطة".

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق:" المؤسف أن في نجوم تانى دلوقتى في الفرقة بيتعاملوا مع الأهلى انه محطة ولازم يمشوا".

وتابع محمد عبد الوهاب :"مفيش لاعب في مصر يستاهل 100 مليون جنيه ، ولا نص المبلغ دا".