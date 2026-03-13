خالد الغندور : أفضل جمهور في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن افضل جمهور في الدوري المصري عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب الغندور عبر صفحته علي فيسبوك:"افضل جمهور في مصر هو جمهور الزمالك و الاهلي و الإسماعيلي و المصري و الاتحاد و المحلة و إن شاء الله يبقي فيه جماهير ثانية في الملاعب المصرية".

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.