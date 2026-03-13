الدوري السعودي| تشكيل القادسية لمواجهة الأهلي

أعلن الإيرلندي بيرندان رودجرز، المدير الفني لفريق القادسية، تشكيل فارس الشرقية في المواجهة المرتقبة أمام ضيفه، الأهلي، في واحدة من الأمسيات المثيرة في شهر رمضان المبارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

ويبحث القادسية عن إيقاف قطار الأهلي السريع يبدو في مهمة محفوفة بالمخاطر على طريق مزاحمة ثالوث الصدارة، في المواجهة المقررة عن تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، في واحدة من قمم الدوري السعودي.

واعتمد مدرب القادسية ضد الرائد على تشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات- وليد الأحمد- ناتشو– جاستون ألفاريز.

خط الوسط: ناهيتان نانديز– فايجل- مصعب الجوير– بونسو.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس- ماتيو ريتيجي.

ويأمل القادسية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب، لا سيما أن الفوز سيمنح رجال المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز دفعة معنوية كبيرة، فيما يرغب الأهلي في تحقيق الفوز العشرين محليًا، خاصة في ظل الأداء الراقي لرفاق “الرئيس” فرانك كيسيه،

ويأتي فريق الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 62 نقطة بعد مرور 25 جولة من عمر الموسم الاستثنائي، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر النصر، فيما يأتي القادسية في المركز الرابع بـ57 نقطة، على بُعد 4 نقاط من مثلث الصدارة.