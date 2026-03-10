العبور الجديدة .. تسليم 338 إخطار تخصيص لأراضي القادسية والكيلو 48 للفائزين بقرعة التقنين

واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لليوم الثاني على التوالي تسليم إخطارات التخصيص للمواطنين الفائزين بقطع الأراضي ضمن أعمال القرعة العلنية رقم (31) بمنطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداعمة لجهود الدولة في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.

وجرت أعمال القرعة برئاسة المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وبحضور نواب رئيس الجهاز، والمستشار أحمد عادل إبراهيم ممثل مجلس الدولة، إلى جانب مسؤولي القطاعين العقاري والمالي بالهيئة والجهاز، وممثلي شرطة التعمير والدفاع المدني، وذلك في إطار منظومة عمل تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان حصول المواطنين على حقوقهم وفق الضوابط المنظمة.

وأسفرت القرعة عن تخصيص 338 قطعة أرض للمواطنين الذين استوفوا إجراءات تقنين أوضاعهم وسددوا المقدمات المالية المستحقة حتى 26 فبراير 2026، وذلك وفق شرائح المساحات المقررة (276 مترًا مربعًا – 350 مترًا مربعًا – 450 مترًا مربعًا).

وأكد المهندس محمود مراد أن تنفيذ قرعات تقنين الأوضاع يأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة التمليك ودعم التنمية العمرانية المنظمة بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن أعمال تنفيذ المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة تسير بوتيرة متسارعة، بما يضمن جاهزية الأراضي وتمكين المواطنين من بدء البناء والاستقرار في أقرب وقت.

كما تابع رئيس الجهاز إجراءات تسليم إخطارات التخصيص بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، حيث استمع إلى استفسارات المواطنين، مؤكدًا استمرار تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت فعاليات التسليم حضورًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بمستوى التنظيم والشفافية في إجراءات القرعة، فيما أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة أنه سيتم نشر أسماء المواطنين الفائزين عبر الصفحة الرسمية للجهاز، تأكيدًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور.