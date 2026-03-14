مباريات السبت .. ريال مدريد يواجه إلتشي في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا لخوض مواجهة قوية ضد إلتشي مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2025/26.

تأتي هذه المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، في محاولة من الفريق الملكي لتعزيز موقفه في سباق الليجا.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 67 نقطة. في المقابل، يسعى إلتشي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الترتيب، حيث يأتي في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ما يجعله يواجه ضغطاً للبقاء في منطقة الأمان بعيداً عن شبح الهبوط.

أهمية المباراة لريال مدريد

يسعى ريال مدريد إلى الفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق مع برشلونة وضغط المنافسة على صدارة الدوري الإسباني. ويركز الفريق على استعادة الانتصارات بعد أي تعثر سابق، وتعزيز معنويات اللاعبين قبل مرحلة حاسمة من البطولة. ويأمل أربيلوا في استغلال قوة ملعبه وجمهوره لتحقيق الثلاث نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت السعودية. وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 2، التي ستوفر تغطية شاملة للمباراة مع تحليلات فنية قبل وبعد صافرة النهاية.

التشكيلة والتكتيك المتوقع

من المتوقع أن يعتمد أربيلوا على تشكيلة هجومية متوازنة تجمع بين الخبرة والشباب، مع التركيز على السيطرة في وسط الملعب واستغلال سرعة المهاجمين في الهجمات المرتدة. من جهته، قد يلجأ إلتشي إلى أسلوب دفاعي متماسك والاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال أي ثغرة في دفاع ريال مدريد.

تعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي محطة مهمة في صراع الليجا، حيث يسعى الفريق الملكي لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب ومواصلة ضغطه على المتصدر