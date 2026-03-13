مدرب ريال مدريد : هدفنا الفوز على إلتشي

اكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه يرغب في أن يخوض فريقه مباراة إلتشي بالدوري الإسباني المقرر لها غداً، بنفس الطريقة التي مكنته من الفوز بجدارة على مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي: "نخوض المباراة بعقلية أننا نلعب من أجل لقب الدوري".

وأضاف: "إنها مباراة بالغة الأهمية على ملعبنا، ونسعى لخلق أجواء مشابهة لتلك التي كانت حاضرة يوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي".

وتابع أربيلوا: "نواجه فريقًا عنيدًا، يقدم أداءً أفضل مما يوحي به ترتيبه الحالي في الدوري. لقد صعّبوا علينا الأمور في مباراة الدور الأول".

وأوضح : "نحن جاهزون لبذل جهد إضافي وندرك مدى قوى الخصم وهدفنا الوحيد هو الفوز على إلتشي".