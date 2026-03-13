مدرب ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة مبابي

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على مواجهة إلتشي المقبلة، في إطار منافسات الجولة 28 بالدوري الإسباني.

وقال أربيلوا، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "نتعامل مع المباراة بعقلية أننا ننافس على الدوري الإسباني، نعلم أنها مباراة غاية في الأهمية على ملعبنا، ونريد أجواءً مشابهة لتلك التي كانت يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف: "نحن ندرك أيضًا الفريق الذي سنواجهه، فهو يلعب بشكل أفضل مما يظهره عدد النقاط التي يمتلكها، وقد جعل الأمور صعبة علينا في مباراة الذهاب، نحن مستعدون لبذل جهد إضافي بعد مباراة دوري الأبطال، مع تركيز عالٍ وتحفيز كبير لمعرفة صعوبة المباراة".

وأكد: "سندفع بأفضل فريق ممكن للفوز على إلتشي، لا يوجد لدي أي شك، لا أفكر في أي شيء آخر سوى مباراة الغد في الساعة التاسعة مساءً، يجب على اللاعبين أن يبذلوا كل ما لديهم في كل مباراة، وأن يتعافوا ويكونوا جاهزين للمباراة التالية، فهذا هو عملهم، إنه عمل يتطلب الكثير، ليس سهلاً، ولهذا السبب هم هنا؛ لأنهم لاعبون في ريال مدريد، يجب أن يكونوا قادرين على تقديم أفضل نسخة من أنفسهم كل 3 أيام، وأن يكونوا مستعدين للركض، والقتال، والعمل مثلما فعلوا يوم الأربعاء".

وعن تعافي مبابي، أوضح المدير الفني لفريق ريال مدريد،: “أعتقد أنه يتحسن يومًا بعد يوم، التقدم الذي يحرزه يتم وفقًا للخطة التي وضعناها عندما قررنا التوقف، عندما أجرينا جميع الاختبارات مع جميع الخدمات الطبية وقسم الإعداد البدني”.

وأضاف: "من الواضح أن الأمر كان يعتمد أيضًا بشكل كبير على تطوره اليومي، لكنني أراه بحالة جيدة جدًا، لن يكون حاضرًا غدًا، لكننا نثق أنه سيكون جاهزًا للسفر إلى مانشستر".