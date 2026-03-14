30 مساهمة لـ إيفان توني وهدف تاريخي مميز .. 5 أرقام قياسية تشعل قمة الدوري السعودي فى ريمونتادا القادسية على الأهلي

شهدت قمة الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي مواجهة استثنائية بين القادسية السعودي والأهلي السعودي بعدما نجح الفريق الشرقي في قلب الطاولة على منافسه بطريقة درامية محولا تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة (3-2) في مباراة ستظل واحدة من أبرز مواجهات الموسم الحالي.

اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الدمام حمل في طياته الكثير من الإثارة والأرقام اللافتة سواء على مستوى القادسية الذي حقق ريمونتادا تاريخية أو الأهلي الذي واصل نجومه تسجيل الأرقام القياسية رغم الخسارة.

بداية أهلاوية قوية

دخل الأهلي المباراة بقوة واضحة ونجح في فرض سيطرته خلال الشوط الأول مستفيدًا من الفاعلية الهجومية التي يتمتع بها لاعبوه هذا الموسم.

وافتتح المهاجم الإنجليزي إيفان توني التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة قوية سكنت الشباك ليواصل تألقه اللافت في الدوري السعودي هذا الموسم.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق ظهر البرازيلي جالينو في المشهد بعدما قدم تمريرة حاسمة متقنة لزميله الفرنسي فالانتين أتانجانا الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينهي الأهلي النصف الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين دون رد.

القادسية يقلب الطاولة

ورغم التفوق الأهلاوي في الشوط الأول عاد القادسية إلى المباراة بصورة مختلفة تمامًا بعد الاستراحة حيث نجح في استعادة توازنه والضغط على دفاع المنافس.

وجاءت نقطة التحول في الدقيقة 63 عندما تمكن الشاب مصعب الجوير من تسجيل هدف تقليص الفارق ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة ويشعل أجواء المباراة من جديد.

ومع دخول اللقاء دقائقه الأخيرة كثف القادسية ضغطه بحثًا عن العودة لينجح تركي العمار في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+2 قبل أن يكتمل السيناريو الدرامي بهدف قاتل أحرزه إبراهيم المحنشي في الدقيقة 90+9 ليمنح فريقه انتصارًا مثيرًا بعد ريمونتادا تاريخية.

أرقام تاريخية للقادسية

هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط في جدول الترتيب بل حمل معه العديد من الأرقام اللافتة للقادسية خلال الموسم الحالي.

فالفريق رفع رصيده إلى 60 نقطة ليحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ويواصل الاقتراب من فرق المقدمة مؤكدًا قدرته على المنافسة حتى المراحل الأخيرة من الموسم.

كما واصل القادسية تفوقه في اللحظات الحاسمة بعدما سجل الفريق هدفه العاشر بعد الدقيقة 90 هذا الموسم وهو رقم يعكس شخصية الفريق القتالية وقدرته على حسم المباريات في الأوقات القاتلة.

وأصبح هدف المحنشي في الدقيقة 90+9 الأكثر تأخرًا في تاريخ القادسية بالدوري بينما نجح الفريق أيضًا في إنهاء عقدته أمام الأهلي بعدما فشل في الفوز عليه خلال آخر أربع مواجهات.

ولم تتوقف الأرقام عند هذا الحد إذ وضع القادسية نهاية لسلسلة اللاهزيمة للأهلي التي استمرت 17 مباراة متتالية في الدوري.

رودجرز يواصل سجله المذهل مع القادسية

منذ تولي المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز قيادة الفريق في ديسمبر الماضي يعيش القادسية واحدة من أفضل فتراته الفنية.

فبعد هذا الانتصار حافظ رودجرز على سجله الخالي من الهزائم مع الفريق بعدما قاد القادسية لتحقيق 13 انتصارًا مقابل 4 تعادلات في سلسلة نتائج تعكس التأثير الكبير الذي أحدثه المدرب في أداء الفريق وتنظيمه التكتيكي.

الجوير يواصل صناعة الحدث

كان مصعب الجوير أحد أبرز نجوم اللقاء بعدما لعب دورًا مهمًا في عودة القادسية بتسجيل هدف تقليص الفارق.

ويقدم الجوير موسمًا مميزًا مع فريقه حيث رفع رصيده إلى 12 إسهامة تهديفية في الدوري ليحتل المركز الثالث بين أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة بالأهداف هذا الموسم.

كما تؤكد أرقامه مسيرته التصاعدية إذ يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين إسهامًا تهديفيًا في تاريخ الدوري السعودي قبل بلوغ سن 23 عامًا برصيد 36 مساهمة خلف فهد المولد المتصدر بينما يأتي فراس البريكان في المركز الثالث.

أرقام مميزة لنجوم الأهلي رغم الخسارة

ورغم الخسارة واصل بعض لاعبي الأهلي تسجيل أرقام لافتة هذا الموسم .. فقد رفع إيفان توني رصيده إلى 25 هدفًا في الدوري ليعزز صدارته لقائمة الهدافين كما وصل إلى 30 مساهمة تهديفية هذا الموسم بعد إضافة 5 تمريرات حاسمة ليصبح أكثر لاعب يساهم بالأهداف في موسم واحد مع الأهلي منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009.

من جانبه واصل جالينو تقديم بصماته الهجومية بعدما رفع رصيده مع الأهلي إلى 22 مساهمة تهديفية بواقع 9 أهداف و13 تمريرة حاسمة خلال 47 مباراة منذ انضمامه قادمًا من بورتو.

سخرية القادسية تشعل مواقع التواصل

لم تقتصر أجواء الإثارة على أرض الملعب فقط بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة.

فقد نشر القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عدة منشورات ساخرة من الأهلي كان أبرزها تصميم جمع بين الثلاثي رياض محرز وإيفان توني وعلي مجرشي مع عبارة "تم إغلاق بسطة الأهلي في الخبر".

كما نشر النادي تصميمًا آخر يظهر المدافع التركي ميريح ديميرال في المدرجات مع تعليق ساخر إضافة إلى تصميم ثالث لمحارب يحمل شعار القادسية وهو يهدم قلعة تحمل علم الأهلي في إشارة إلى قلب النتيجة خلال الشوط الثاني.

صراع الدوري يشتعل في الجولات الحاسمة

بعد هذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 62 نقطة في المركز الثاني ليتلقى ضربة قوية في سباق المنافسة على اللقب خاصة مع استمرار الصراع المحتدم مع الهلال والنصر.

في المقابل واصل القادسية تقديم واحد من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة مؤكدًا أنه أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من دوري روشن بعد فوز درامي سيظل عالقًا في أذهان الجماهير لفترة طويلة.