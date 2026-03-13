التعادل 2-2 يحسم مواجهة القادسية والأهلي بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريقي أهلي جدة والقادسية، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2025-2026.

وسجل هدفي أهلي جدة كل من إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، بينما سجل هدفي القادسية كل من مصعب الجوير وتركي مروان العمار في الدقيقتين 63 و90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع أهلي جدة رصيده للنقطة 63 ليحتل المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي، بينما رفع القادسية رصيده للنقطة 58 ليحتل المركز الرابع.

أعلن الإيرلندي بيرندان رودجرز، المدير الفني لفريق القادسية، تشكيل فريقه أمام ضيفه الأهلي، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2025-2026.

واعتمد مدرب القادسية ضد الرائد على تشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات- وليد الأحمد- ناتشو– جاستون ألفاريز.

خط الوسط: ناهيتان نانديز– فايجل- مصعب الجوير– بونسو.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس- ماتيو ريتيجي.

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي، التي خاض به مباراة اليوم أمام القادسية، ، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2025-2026.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام القادسية، في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ريان حامد، علي مجرشي

خط الوسط: جالينو، فالنتين أتانجانا، زياد الجهني، فراس البريكان

وفي الهجوم: إيفان توني، ورياض محرز.