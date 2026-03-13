الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة ساديو ماني تربك حسابات النصر قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني
إسلام مقلد

يواجه فريق النصر تحديًا جديدًا قبل مباراته المرتقبة أمام نظيره الخليج، المقررة مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تعرض نجمه السنغالي ساديو ماني لآلام في مفصل القدم خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

وكشفت صحيفة الرياضية أن اللاعب شعر بآلام في قدمه أثناء المران الذي خاضه الفريق يوم الخميس، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني بشأن إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة. 

ورغم هذه الإصابة، قرر ماني السفر مع بعثة الفريق إلى مدينة الدمام اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الخليج.

بدائل محتملة في تشكيل النصر

وفي حال تأكد غياب النجم السنغالي عن اللقاء، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس على اللاعب عبد الرحمن غريب ليقود الجبهة الهجومية ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

ويمتلك غريب خبرة جيدة مع الفريق هذا الموسم، حيث شارك في 23 مباراة ما بين أساسي وبديل، ونجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرى، وهو ما يجعله أحد أبرز الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني في ظل الغيابات الحالية.

أرقام ماني هذا الموسم

ويعد ساديو ماني أحد أبرز العناصر المؤثرة في تشكيلة النصر خلال الموسم الجاري، إذ شارك في 25 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 تمريرات حاسمة، ما يجعله عنصرًا مهمًا في المنظومة الهجومية للفريق.

استمرار غياب رونالدو

وفي الوقت نفسه، يستمر غياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

وكان رونالدو قد غاب بالفعل عن مباراة الفريق الماضية أمام نيوم، كما تأكد استمرار غيابه عن مواجهة الخليج، الأمر الذي يزيد من الضغوط الهجومية على الفريق قبل هذه المباراة المهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية
الشرقية
الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

