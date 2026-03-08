قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
تغريم مدرب النصر السعودي بعد تصريحاته ضد الهلال

النصر
النصر
مجدي سلامة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تغريم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، بسبب تصريحاته ضد الهلال.

وقالت اللجنة في بيانها: "بشأن قيام نادي الهلال بتقديم شكوى ضد مدرب نادي النصر جورجي جيسوس، بشأن قيامه بالتجريح والاتهام والإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال وإثارة الرأي العام عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الشباب ونادي النصر بتاريخ 16/01/2026، ضمن مسابقة الدوري السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، وبعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت أمانة سر لجنة الانضباط والأخلاق بمخاطبة مدرب نادي النصر جورجي جيسوس للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الهلال".

وأضاف البيان: "أولاً قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ثانيًا قبول الشكوى من الناحية الموضوعية، ثالثًا ثبوت مخالفة مدرب نادي النصر جيسوس للمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، رابعًا إلزام جيسوس بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، خامسًا إلزام جيسوس بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لنادي الهلال تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، سادسًا رد ماعدا ذلك من طلبات، سابعًا قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله شكوى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد تصريحاته عن النادي.

وأوضح الهلال في بيانه: "أبدت إدارة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي جيسوس تجاه نادي الهلال".

وأضاف: "تضمنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها الرياضة السعودية، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم، بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية".

وواصل: "أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي نصت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة".

واختتم: "تشدد إدارة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

