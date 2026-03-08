الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 86 ألف سلة غذائية ومساعدات إلى غزة

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز "، إن الاهتمام الدولي بما يجري داخل قطاع غزة تراجع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إلا أن مصر ما زالت توجّه رسائل دعم واضحة للشعب الفلسطيني وتواصل جهودها الإنسانية لمساندته.

وأوضح الغنام، خلال رسالة على الهواء عبر معبر رفح، أن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، بينها شحنات غاز ومواد إغاثية، وصلت إلى المعبر تمهيداً لإدخالها إلى القطاع، في إطار دعم مصر المتواصل لسكان غزة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن شحنات المساعدات تضمنت أيضاً مركبات تابعة لـاليونيسف بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لدعم الأمهات والأطفال. وأشار إلى أن المعبر لا يزال مغلقاً أمام نقل الجرحى إلى مصر، رغم وجود أكثر من 20 ألف مصاب داخل القطاع يحتاجون إلى العلاج.