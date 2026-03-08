قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
أخبار العالم

يوم المرأة العالمي.. جامعة الدول العربية تطالب بحماية النساء في النزاعات والحروب

معاناة المرأة الفلسطينية في أوقات الحرب
معاناة المرأة الفلسطينية في أوقات الحرب
الديب أبوعلي

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التزامها الراسخ بتعزيز حقوق المرأة العربية وصون مكتسباتها، ودعم الجهود الرامية إلى تمكينها على مختلف المستويات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في المجتمعات العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها، أن إحياء هذه المناسبة يأتي في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وأزمات، لا سيما في الدول والمناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب والأزمات الإنسانية، إضافة إلى أوضاع النساء اللواتي يعانين تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة من المعاناة والانتهاكات، من بينها النزوح القسري وتدهور الأوضاع المعيشية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن تصاعد مخاطر العنف والاستغلال، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعهن ويضاعف الأعباء التي يتحملنها في ظل الأزمات الإنسانية المعقدة.

وأشار البيان إلى أن التقارير الإقليمية تؤكد أن النساء والفتيات يمثلن نسبة كبيرة من المتضررين من النزاعات والنزوح، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى توفير الحماية اللازمة لهن وضمان حصولهن على الخدمات الأساسية دون تمييز.

وفي هذا السياق، شددت الأمانة العامة على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات في أوضاع النزاعات والحروب والاحتلال، والعمل على توفير الدعم الإنساني والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية لهن، بما يكفل صون كرامتهن الإنسانية ويعزز قدرتهن على الصمود والمشاركة الفاعلة في جهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء السلام.

كما أكدت ضرورة إدماج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وفي جهود تحقيق السلم والأمن والتنمية، استناداً إلى المرجعيات والوثائق العربية ذات الصلة، وفي مقدمتها أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2023 – 2028، والوثائق الوزارية الصادرة عن جامعة الدول العربية المعنية بالإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل التنمية المستدامة، والتي تؤكد أهمية تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة.

وجددت الجامعة التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص تمكين النساء والفتيات، وضمان إدماج احتياجاتهن في السياسات والبرامج التنموية والإنسانية، لا سيما في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

واختتمت جامعة الدول العربية بيانها بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة العربية في دعم استقرار المجتمعات وتعزيز مسارات التنمية، مشددة على أن تمكين المرأة وحمايتها يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلم والتنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً.

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
صورة من المؤتمر الصحفي
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
