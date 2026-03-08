قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نعمل تحت النيران.. الأمم المتحدة تحذر من قصف القوافل الإنسانية في غزة

الأمم المتحدة
أ ش أ

حذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في غزة "جورجي مورييرا دا سيلفا" من تعرض القوافل الإنسانية للقصف في غزة، بعد تعرض شاحنة وقود تابعة للمكتب لضربة من جهة البحر وهي في طريقها لتحميل وقود مطلوب بشدة لتوزيعه داخل غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دا سيلفا": "يخاطر فريقنا يوميا بصورة استثنائية للحفاظ على استمرار العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية..لا ينبغي أن يضطروا للقيام بهذا تحت النيران".

ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث الأخير، مشددا على ضرورة السماح بدخول الوقود إلى غزة بشكل منتظم، وتسهيل إيصاله بأمان ودون انقطاع لضمان استمرار العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمخابز.

من جهته، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عن العاملين في المجال الإنساني تحذيرهم من استمرار تعرض المدنيين - بمن فيهم عمال الإغاثة - والبنية التحتية المدنية، لغارات جوية وقصف وإطلاق نار؛ ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار.

وقال "دوجاريك": "كما ذكرنا مرارا، ينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، مشيراً إلى فتح معبر كرم أبو سالم، مما سمح بمرور الإمدادات الإنسانية، لكن جميع المعابر الأخرى بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مازالت مغلقة.

أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه بسبب هذا الإغلاق، لا تزال عمليات الإجلاء الطبي وعودة السكان من الخارج وتناوب العاملين في المجال الإنساني معلقة، وأن شركاء الأمم المتحدة داخل غزة، يواصلون تقديم الخدمات الصحية، ويعطون الأولوية للرعاية الطارئة وخدمات الأمومة والولادة وإدارة الأمراض المعدية ورعاية الرضوح، كما يدير الشركاء استهلاك الوقود بدقة ويعدلون العمليات عند الحاجة.

وعن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن إغلاق نقاط التفتيش الإسرائيلية وبوابات الطرق بشكل متزايد منذ بدء التصعيد الإقليمي لا يزال يُقيّد وصول الفلسطينيين إلى الخدمات وأماكن العمل، كما تأثرت خدمات الطوارئ والعمل الإنساني.

وأضاف أن عمليات العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون وقوات الأمن الإسرائيلية مستمرة؛ ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار ونزوح قسري.

وقال "دوجاريك" إن 8 عائلات فلسطينية تضم نحو 45 شخصا، أجبروا على مغادرة تجمع الشكارة بمحافظة نابلس عقب سلسلة من الهجمات والتهديدات والتعديات والترهيب من قبل مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية غير شرعية أنشئت حديثا. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أعلنت المكان منطقة عسكرية مغلقة.

وأضح "دوجاريك" بأنه استجابة لهذا التطور، بدأ شركاء الأمم المتحدة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والاستشارات القانونية، وتوفير المأوى، بالإضافة إلى مساعدات معيشية ونقدية، مشددا على ضرورة حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.

القوافل الإنسانية لقصف غزة الأمم المتحدة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

الدوحة

الخطوط الجوية القطرية: تسيير رحلات محدودة من وإلى الدوحة

أرشيفية

المهندس سامح الغزولي: إجراءات جديدة لتيسير التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

المطرية حدوتة مصرية.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

