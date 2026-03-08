قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

رنا عصمت

تُعد  شوربة الدجاج من الأطباق الأساسية التي يُفضل كثير من الاشخاص تناولها عند إفطار رمضان؛ فهي وجبة خفيفة تساعد الجسم على استعادة نشاطه بعد ساعات الصيام الطويلة.

الثوم والشطة بـ«شوربة الدجاج».. دواء منزلي طبيعي لمواجهة نزلات البرد (المكونات والطريقة) | المصري اليوم

فوائد شوربة الدجاج على الافطار..

 

تحتوي شوربة الدجاج على بروتين قليل الدهون يمد الجسم بالطاقة ويساعد على دعم العضلات، كما تُضاف إليها مجموعة من الخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات و مضادات الاكسدة ، مما يجعلها وجبة متوازنة ومشبعة دون إضافة سعرات حرارية مرتفعة.

كما أن المرق الدافئ والخفيف يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، ويُهيئ المعدة لتناول باقي وجبة الإفطار بشكل مريح.

إليك طريقة تحضيرها بالمقادير والخطوات وفقا لموقع stylesatlife.

مقادير شوربة الدجاج بالذرة

1.5 علبة كريمة

حب الذرة

فلفل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة نشا تذاب في كوب ماء

بياض بيضتين

صدور دجاج مسلوقة

4 أكواب ماء ساخنة

خطوات تحضير شوربة الدجاج بالذرة..

 

-ضعي الماء السخن و السكر على النار و يترك ليغلي .

-ضيفي الكريمة و الذرة و الذرة الحب و قطع الدجاح المسلوقة و تترك لتغلي .

-ضعي النشا و يحرك حتى يتجانس ثم الملح و الفلفل .

-ضيفي بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب و تترك الشوربة لتغلي

بالصور

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

