ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

تُعد شوربة الدجاج من الأطباق الأساسية التي يُفضل كثير من الاشخاص تناولها عند إفطار رمضان؛ فهي وجبة خفيفة تساعد الجسم على استعادة نشاطه بعد ساعات الصيام الطويلة.

فوائد شوربة الدجاج على الافطار..

تحتوي شوربة الدجاج على بروتين قليل الدهون يمد الجسم بالطاقة ويساعد على دعم العضلات، كما تُضاف إليها مجموعة من الخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات و مضادات الاكسدة ، مما يجعلها وجبة متوازنة ومشبعة دون إضافة سعرات حرارية مرتفعة.

كما أن المرق الدافئ والخفيف يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، ويُهيئ المعدة لتناول باقي وجبة الإفطار بشكل مريح.

إليك طريقة تحضيرها بالمقادير والخطوات وفقا لموقع stylesatlife.

مقادير شوربة الدجاج بالذرة

1.5 علبة كريمة

حب الذرة

فلفل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة نشا تذاب في كوب ماء

بياض بيضتين

صدور دجاج مسلوقة

4 أكواب ماء ساخنة

خطوات تحضير شوربة الدجاج بالذرة..

-ضعي الماء السخن و السكر على النار و يترك ليغلي .

-ضيفي الكريمة و الذرة و الذرة الحب و قطع الدجاح المسلوقة و تترك لتغلي .

-ضعي النشا و يحرك حتى يتجانس ثم الملح و الفلفل .

-ضيفي بياض البيض على الشوربة ثم يحرك بالمضرب و تترك الشوربة لتغلي