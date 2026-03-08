بعد إحرازه هدفين .. شوبير يوجه رسالة إلى مرموش

وجه الإعلامي احمد شوبير رسالة إلى عمر مرموش لاعب السيتي بعد تألقه في آخر مباراة له وإحرازه هدفين

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" برافو مرموش القادم أفضل وأفضل بإذن الله ".



أعرب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الاتحاد.

وسجل مرموش هدفين خلال المباراة، ليساهم بشكل مباشر في عبور فريقه إلى الدور التالي.

وأكد اللاعب أن الفريق أظهر شخصية قوية رغم البداية غير المثالية، بعدما استقبل هدفًا مبكرًا، لكنه نجح في العودة سريعًا وفرض سيطرته حتى نهاية اللقاء.