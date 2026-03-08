مرموش عن جماهير السيتى : رائع شعورهم تجاهنا على أرض الملعب

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب “الاتحاد”.

وسجل مرموش هدفين حاسمين، ليصبح أبرز عناصر الفريق في اللقاء، ومساهمًا بشكل مباشر في تأهل السيتي إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد أداء جماعي مميز أعاد الفريق إلى أجواء المنافسة عقب استقبال هدف مبكر.

مرموش: الأهداف هي الأهم بالنسبة لي

وفي تصريحات لقناة “TNT Sports” بعد المباراة، وصف مرموش أداء الفريق بالمذهل، مؤكدًا: “لم نبدأ المباراة بشكل جيد واستقبلنا هدفًا، لكننا أظهرنا الروح القتالية والحماس على أرض الملعب”.

وأضاف مهاجم السيتي: “بصفتي مهاجمًا صريحًا، الأهم بالنسبة لي هو تسجيل الأهداف، والأهداف السهلة أفضل بكثير، لكنني سعيد جدًا بمساعدة الفريق في التسجيل”.

وعن هدفه الثاني، أوضح: “رأيت ماتيوس ينفرد بالمرمى، مرر الكرة إليّ، استلمتها ثم أصبحت في وضعية انفراد وسجلت، وأنا سعيد جدًا بدخول الكرة الشباك”.

دعم الجماهير وسعي الفريق للاستمرار

كما أشاد مرموش بجماهير مانشستر سيتي، قائلًا: “رائعون! الشعور الذي يمنحونه لنا على أرض الملعب والدعم الذي يقدمونه لا يُصدق، نحن ممتنون لهم ونسعى دائمًا لإسعادهم”.

وأكد النجم المصري عزمه وزملائه على الاستمرار في تقديم الأداء الجيد: “سنواصل العمل بجد، لا أعرف سرّ هذا الأداء المميز، لكنني سعيد بمساعدة الفريق مجددًا”.

مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في اختبار جديد لقدرة الفريق على الاستمرار في المنافسة على البطولات الكبرى هذا الموسم