هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، فيما دوت صفارات الإنذار من جديد في الكويت بالتزامن مع اعتراضات جوية.

وأكد الجيش الكويتي أنه تعامل فجر الأحد مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، مشيرًا إلى أن خزانات وقود تابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة في استهداف مباشر للبنية التحتية.

وأكدت الأنباء انطلاق صفارات الإنذار مجددًا في الكويت، واستهداف مطار الكويت بطائرة مسيّرة إيرانية.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة شرق الرياض، وذلك بعد الإعلان عن التصدي لـ8 طائرات أخرى.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن استهدافًا إيرانيًا طال منشأة قرب ميناء سلمان، فيما باشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق.

وفي موقع آخر من الاستهدافات الإيرانية، قال أمن إقليم كردستان إن طائرتين مسيّرتين سقطتا بالقرب من مقر الأمم المتحدة والقنصلية التركية في السليمانية.