شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
أخبار العالم

هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي

استهداف سابق ..النيران في منطقة السفارة الأمريكية في الكويت
محمد على

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، فيما دوت صفارات الإنذار من جديد في الكويت بالتزامن مع اعتراضات جوية.

وأكد الجيش الكويتي أنه تعامل فجر الأحد مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، مشيرًا إلى أن خزانات وقود تابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة في استهداف مباشر للبنية التحتية.

وأكدت الأنباء انطلاق صفارات الإنذار مجددًا في الكويت، واستهداف مطار الكويت بطائرة مسيّرة إيرانية.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة شرق الرياض، وذلك بعد الإعلان عن التصدي لـ8 طائرات أخرى.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن استهدافًا إيرانيًا طال منشأة قرب ميناء سلمان، فيما باشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق.

وفي موقع آخر من الاستهدافات الإيرانية، قال أمن إقليم كردستان إن طائرتين مسيّرتين سقطتا بالقرب من مقر الأمم المتحدة والقنصلية التركية في السليمانية.

