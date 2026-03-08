مرموش: سعيد بالهدفين.. وأظهرنا شخصية قوية أمام نيوكاسل

أعرب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الاتحاد.

وسجل مرموش هدفين خلال المباراة، ليساهم بشكل مباشر في عبور فريقه إلى الدور التالي. وأكد اللاعب أن الفريق أظهر شخصية قوية رغم البداية غير المثالية، بعدما استقبل هدفًا مبكرًا، لكنه نجح في العودة سريعًا وفرض سيطرته حتى نهاية اللقاء.

وأوضح مرموش أن تسجيل الأهداف يظل المهمة الأساسية لأي مهاجم، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، سواء بالتسجيل أو بالمساهمة في بناء الهجمات.

وتحدث عن الهدف الثاني الذي أحرزه، موضحًا أن زميله ماتيوس نونيز مرر له الكرة بعد انفراد، ليستلمها ويجد نفسه في مواجهة المرمى قبل أن يسددها بنجاح داخل الشباك.

كما وجه الفرعون المصري الشكر لجماهير مانشستر سيتي على دعمها المتواصل، مؤكدًا أن مساندتهم تمنح اللاعبين دافعًا كبيرًا داخل الملعب.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض اختبار قوي أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.