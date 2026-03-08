قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
البحرية الإسرائيلية: مستعدون للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ المهام الموكلة إلينا

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "قائد سلاح البحرية الإسرائيلية" أنهم مستعدون للبقاء فترة طويلة في لبنان لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيراً يدعو سكان 4 قرى في جنوب لبنان إلى إخلائها فوراً، وهي: أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، وزوطر الغربية.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال غارات جوية جديدة صباح الأحد استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ ضربات استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله" في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة منذ يوم السبت 28 فبراير شن ضربات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين، ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وعدداً من دول المنطقة.

كما أعلنت إيران فرض حظر بحري في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت عبوره.

وفي الأول من مارس، أطلق حزب الله عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، قال إنها جاءت رداً على اغتيال خامنئي، الأمر الذي أدى إلى اتساع المواجهة ودخول لبنان في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، تخللتها غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

